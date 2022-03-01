Сыктывкар, 1 марта, 2022, 21:56 — ИА Регнум. В Коми прибыли 14 беженцев из Донецкой и Луганской народных республиках, сообщили в правительстве региона.

Mil.ru Беженцы

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«14 граждан, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, прибыли в Воркуту и Ухту из городов Донецк, Докучаевск, Стаханов, Алчевск. Всем им будет оказана необходимая помощь, в том числе медицинская, а также оказано содействие в трудоустройстве. Прибывшие в Коми несовершеннолетние жители ДНР и ЛНР будут устроены в образовательные учреждения», — отметили в ведомстве.

Напомним, в Коми для приезжающих из Луганской и Донецкой республик откроют два пункта временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию бежали более 110 тыс. жителей Донбасса.