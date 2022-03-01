Оттава, 1 марта, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Канада планирует запретить судам, имеющим отношение к России, заход в свои морские порты и внутренние воды.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Канада

Об этом сообщается в заявлении правительства Канады, опубликованном 1 марта.

В тексте отмечено, что такое решение будет принято из-за операции, проводимой Россией на Украине.

«Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным в РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды», — следует из заявления.

Уточняется, что этот запрет начнёт действовать на текущей неделе.

«Эти действия являются частью продолжающихся усилий партнеров по G7 и стран-единомышленников, направленных на привлечение России к ответственности за эскалацию агрессии», — указывает правительство Канады.