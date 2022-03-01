Цхинвал, , 19:24 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев прокомментировал для эвакуацию миссии ОБСЕ из зоны конфликта в Донбассе.

Он сказал: «Бегство сотрудников ОБСЕ из Донецка — очередная позорная страница в истории этой организации. Как видим, это уже становится уже визитной карточкой европейских структур. Точно так же поступила в 2008 году миссия ОБСЕ, находившаяся в Цхинвале. Аккурат за два часа до начала варварской атаки грузиинской армии на спящий город, «миссионеры» ОБСЕ в спешке покинули Южную Осетию. Никого не предупредив. Они знали о точном времени начала бомбардировки. Знали, что в городе остаются тысячи женщин и детей. Но молча сели в свои автомобили и умчались в Тбилиси. Я не исключаю, что находясь в Донецке офицеры ОБСЕ могли передавать украинской стороне различные разведданные, в том числе выступая в роли корректировщиков огня. Этим же они грешили, а Южной Осетии… В любом случае, некогда авторитетная европейская организация превратилась в марионетку определенных кругов и в инструмент грязных игр».