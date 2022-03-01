Вашингтон, 1 марта, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Компания Paramount приостановила кинопоказы своих картин на территории России. Об этом 1 марта пишет Deadline.

Цитата из видео «Соник 2 в кино — Русский трейлер (2022)» Youtube «Соник 2 в кино»

«В связи с продолжающейся трагедией в Украине, мы решили приостановить кинотеатральные релизы наших будущих фильмов в России», — объясняют в Paramount. Так, в России не выйдут картины «Соник 2 в кино» и «Затерянный город».

Ранее из-за военной спецоперации от кинопрокатов на территории России отказались и другие крупнейшие компании — Disney, Sony и Warner Bros. Сервис Netflix приостановил работу над российскими проектами.