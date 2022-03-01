Москва, , 17:46 — REGNUM Как утверждает издание «РБ Спорт», 30-летний бразильский центральный защитник Пабло Насименто уже попрощался с персоналом московского «Локомотива» и готовится покинуть страну.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Пабло Насименто выступает за «Локомотив» с 16 января 2021 года после перехода из французского футбольного клуба «Бордо» за 2,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского защитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

В текущем сезоне Пабло Насименто принял участие в тринадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота тульского «Арсенала» и получил пять желтых карточек.