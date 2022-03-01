Белгород, 1 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Транзитный канал поступления наркотиков, предназначенных для сбыта в Московской области, перекрыли оперативники УФСБ России по Белгородской области. Перед судом предстала гражданка РФ 1998 года рождения, сообщила 1 марта корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель ведомства Оксана Ищенко.

Сергій Ткаченко Колючая проволока забора возле колонии

Женщина осенью 2021 года через телеграм-чат получила координаты тайника, в котором находилась крупная партия наркотиков. Она забрала «товар» для дальнейшей перевозки и распространения. Злоумышленницу задержали с поличным при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

В отношении наркокурьера было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Апелляционным решением Белгородского областного суда она признана виновной, ближайшие шесть лет женщина проведёт в колонии общего режима.