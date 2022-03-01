Москва, 1 марта, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В России с 1 марта 2022 года запущена единая система по обращению с отходами I и II классов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Федерального экологического оператора (входит в Росатом), она позволит ответственным участникам рынка вести открытый диалог с контрольно-надзорными органами, прогнозировать развитие своего бизнеса, а также подтвердив свою экологическую репутацию претендовать на получение «зеленого» финансирования.

Belregion.ru Единый комплекс по обращению с отходами в Губкине

Ответственный за выстраивание системы обращения с отходами I и II классов Федеральный экологический оператор — предприятие Госкорпорации «Росатом» — в режиме «одного окна» координирует всех участников рынка. Преобразования проводятся в составе федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов опасности» национального проекта «Экология».

Государственный учет и контроль работы с данными отходами, предотвратит образование объектов накопленного экологического вреда, позволит создать комплексную безопасную систему управления всей цепочкой от образования отходов I и II классов до переработки их во вторичную продукцию.

«Регистрация во ФГИС ОПВК ведется с декабря 2021 года, ключевые участники рынка внесли в нее свои данные заранее. Теперь все зависит от ответственности каждого юридического лица, соблюдения всех норм законодательства, точности и своевременности предоставления данных», — подчеркнула на сайте rosfeo.ru начальник Управления учета, аналитики и моделирования федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности ФГУП «ФЭО» Наталья Кривенко.

Единая цифровая платформа федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК) объединит почти 50 тысяч участников: отходообразователей из разных отраслей промышленности, транспортные компании и предприятия по переработке отходов.

«Предприятия-отходообразователи, которые имеют собственные мощности по обращению с отходами I и II классов, продолжат свою работу, но при этом должны будут обеспечить на регулярной основе внесение в ФГИС ОПВК данных об их образовании и переработке. Отходообразователи, которые не имеют собственных мощностей по обращению с отходами, обязаны передавать их федеральному оператору в соответствии с договорами на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности. Стоимость услуг федерального оператора определяется исходя из предельных (максимальных) тарифов, установленных ФАС России», — пояснили в в пресс-службе Федерального экологического оператора.

ФГИС ОПВК позволит формировать в электронном виде федеральную схему обращения с отходами I и II классов опасности и на ее основе строить прогнозные модели развития отрасли. Система интегрирована с такими информационными системами как ЕСИА «Госуслуги», АИС «Налог-3», ГЛОНАСС, ПТК «Госконтроль», что исключает необходимость «двойного» ввода данных и доступна с любого устройства (телефона, планшета, компьютера), что позволят пользователям оперативно контролировать все процессы. Параллельно Госкорпорация «Росатом» создает сесть современных экотехнопарков для эффективной и безопасной переработки отходов во вторичные продукты.

Напомним, отходам I—II классов относятся смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот (отходы металлургических, обрабатывающих, машиностроительных отраслей), ртутьсодержащие отходы (ртутные лампы и градусники, а также промышленные отходы, содержащие ртуть); отходы, содержащие органические компоненты.

«Обеспечение многоквартирных домов местами накопления отходов I и II классов в рамках предоставления услуг по надлежащему содержанию имущества — обязанность управляющих компаний. Ртутные лампы, градусники и батарейки не должны оказываться в контейнерах с ТКО. Это нарушение законодательства, несоблюдение экологических норм, которое мы наблюдаем сплошь и рядом», — отметил исполнительный директор Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.

«Сама идея — навести порядок с оборотом отходов I и II класса — правильная и своевременная. Вопрос в том, как на практике будет реализована идея с Единым оператором — есть ли у него достаточные мощности по сбору и переработке отходов, каков будет размер тарифа на его услуги и так далее», — сообщил корреспонденту ИА руководитель фракции «Справедливая Россия-За правду» Алтайского краевого законодательного собрания Александр Молотов.

Ему интересно, как оператором будет организована работа с опасными отходами, производимыми физическими и юридическими лицами, не являющимися промышленными отходообразователями (ртутные лампы, градусники и т.п.).

«До настоящего времени системной работы в этом направлении практически не велось. Очень хочется верить, что с созданием Единого оператора и единой цифровой платформы система учета и контроля за обращением с лизолами I и II класса эти и ряд других вопросов наконец будут решены и решены цивилизованно», — отметил депутат.

Напомним, работа по нацпроекту, направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия.