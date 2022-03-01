Москва, 1 марта, 2022, 17:18 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало видео одного из вертолётных десантов в ходе специальной операции на Украине.

Дарья Драй ИА REGNUM Вертолет Ми-8 в полёте

Ролик размещён на официальной странице военного ведомства 1 марта.

Кадры демонстрируют боевую работу транспортно-боевых вертолётов Ми-8, полёты на предельно низких высотах и высадку десанта.

Напомним, с 24 февраля Вооруженные силы РФ, ДНР и ЛНР проводят специальную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.