Тамбов, 1 марта, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 96 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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1 марта выявлено 672 новых случая заражения коронавирусом — на 235 меньше, чем сутками ранее. Всего в области было зарегистрировано 99 тыс. 835 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 80 тыс. 309 пациентов, в том числе 1679 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 2186 человек. Подтверждено семь новых летальных случаев за последние сутки.