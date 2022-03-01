Рязань, 1 марта, 2022, 17:12 — ИА Регнум. По согласованию со специалистами Роспотребнадзора с 28 февраля действует решение об отмене системы QR-кодов для посещения гражданами общественных мест в Рязанской области, сообщили ИА REGNUM 1 марта в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Благодаря улучшению ситуации с COVID-19 рязанцы смогут беспрепятственно посещать учреждения досуга, спортивные объекты, предприятия общественного питания и другие общественные места.

«Снятие ограничений — совсем не повод расслабляться. Пандемия никуда не делась. Вакцина пока остается единственным способом защититься от тяжёлого течения болезни, повысить свои шансы не заболеть. Самым главным сейчас по-прежнему остается сохранение здоровья, жизни людей. Поручил всем ответственным ведомствам не сбавлять темпы иммунизации», — подчеркнул губернатор Николай Любимов.

В Рязани работает Единый центр вакцинации, в нём ежедневно могут прививаться до 1 500 человек.