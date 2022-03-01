Мелитополь, 1 марта, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Украинские диверсанты пытались пробраться в Мелитополь (Запорожская область) в школьном автобусе. Об этом, сняв видеокадры с места происшествия, сообщил казак «Союза казаков-воинов России и зарубежья» Алексей Селиванов.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Запорожская область, Мелитополь. Во время движения колонн русской армии украинская ДРГ попыталась совершить диверсию, используя для этого школьный автобус. Под видом детей украинские диверсанты пробрались сюда, но у них ничего не вышло. По своей нацистской привычке украинские диверсанты прикрываются детьми, а потом обвиняют в этом русскую армию, наших освободителей», — рассказал казак.

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«Казачий край. Денацифицированный город Мелитополь встречает своих освободителей. Сегодня — Мелитополь, завтра — везде», — отметил казак.

ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 февраля жители украинского Мелитополя приветствовали российских военнослужащих, вошедших в город без сопротивления, цветами и красными флагами. Российские войска вывели из строя 221 военный объект в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. При этом Вооруженные силы России наносят удары исключительно точечно и только по военным объектам, чтобы избежать потерь среди мирного населения и повреждений гражданской инфраструктуры.