Москва, , 15:53 — REGNUM Российский рэп-музыкант Kizaru (Олег Нечипоренко) рассказал об аресте в Германии. Соответствующая информация появилась в истории на странице артиста в Instagram 1 марта.

Kizaru Скриншот YouTube

По словам рэпера, 14 ноября 2021 года Интерпол арестовал его в Германии, после чего он пробыл четыре месяца в тюрьме. Также исполнитель отметил, что праздновал Новый год и Рождество в заключении.

Напомним, что 22 октября 2021 года состоялась премьера совместного альбома Kizaru и Big Baby Tape (Егор Ракитин) под названием Bandana. Пластинка включила в себя 14 композиций.

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