Воронеж, 1 марта, 2022, 15:31 — ИА Регнум. В Воронежской области главный инженер электрических сетей Лискинского района филиала ПАО «Россети Центр"-«Воронежэнерго» предстанет перед судом по обвинению в халатности, в результате которой произошёл крупный лесной пожар. В настоящее время уголовное дело передано в Лискинский районный суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

ИА REGNUM Лесной пожар

По версии следствия, в 2019—2020 годах мужчина, на тот момент работавший бригадиром по эксплуатации распределительных сетей, не произвел и не обеспечил проведение надлежащего осмотра воздушных линий электропередач, не проверил противопожарное состояние трассы. 30 сентября 2020 года вблизи с. Нижний Икорец Лискинского района из-за падения дерева на воздушную линию электропередач произошло замыкание. В результате возник лесной пожар, уничтоживший почти 21 тыс. кубометров древесины.

Ущерб, причинённый управлению лесного хозяйства Воронежской области, оценивается в сумму более 3,3 млн рублей.