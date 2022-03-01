Саранск, 1 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 580 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 49 885 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 59 740 случаев заражения коронавирусом, из них 436 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1269 человек, два летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались трое человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 115 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 44 пациента. В ковид-стационарах республики лечение получали 1509 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией.