Астрахань, 1 марта, 2022, 15:15 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 70 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

1 марта выявлено 430 новых случаев заражения коронавирусом — на 15 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 109 тыс. 962 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 95 тыс. 512 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 780 — за последние сутки.

За весь период скончались 2833 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.