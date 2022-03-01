Москва, 1 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о потерях Вооруженных сил РФ в ходе военной спецоперации на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы не обладаем такой информацией. Я не располагаю какой-либо информацией и не могу вам ее предоставить», — сказал Песков.

Он добавил, что президенту России Владимиру Путину докладывают полную информацию о том, как проходит спецоперация.