Рига, 1 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Перевод всего обучения на латышских языкв рускоязычных школах Латвии завершится через шестьлет, а начнется с учебного 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, сообщил местный портал rus.lsm.lv.

По словам премьера, с таким решением согласны все входящие в кабинет министров партии.

По сообщению издания, в настоящий момент в основных школах нацменьшинств(1−9 классы) латышский язык занимает от 50% до 80% учебного процесса, в среднихшколах (с 10 по 12 классы) — практически все время. В то же время, уточнил rus.lsm.lv, удетей есть возможность изучать родной язык, на нем можно преподавать литературу, культуру и историю.

Ранее Национальное объединениеЛатвии выступило с требованием полного перевода на латвийских язык всех русских школ страны с 2022 года, правительство в целом одобряет такую идею, но предложило начать на год позже.

На практике это означает отказ от обучающих программ на языках нацменьшинств с 2023/2024 учебного года для учеников 1−7 классов. Они с этого момента начнут учебу в латышском потоке, то есть по одной программе.

Русская община Латвии, правозащитные организации и МИД РФ неоднократно критиковали власти Латвии за принудительную латышизацию образования нацменьшинств. Латвия игнорирует эту критику.