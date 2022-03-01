Ульяновск, 1 марта, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Ульяновской области сохраняется на высоком уровне суточное количество вылечившихся от ковида. При этом продолжает расти число летальных исходов. Такие сведения приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 1 марта, в Ульяновской области за последние сутки вылечились от ковида 1474 человека. Почти три недели в регионе каждые сутки выздоравливают не менее 1200 пациентов с коронавирусом.

Всего в области победили коронавирус 153 993 человека, в целом доля вылечившихся составляет 90,43% (от числа выявленных случаев заражения).

В то же время растёт число жертв пандемии. От ковида и осложнений после болезни умерли ещё 12 человек, всего в Ульяновской области скончались 4334 ковидных больных.

Напомним, 2 марта в состоится прямой эфир рубрики «Спросите доктора» в официальных сообществах правительства Ульяновской области. Тема: «Постковидный синдром: механизмы, факторы риска и лечение».

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе официально выявлено 170 299 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В лабораториях региона проведено более 1,88 млн тестов на SARS-CoV-2.