Таллин, 1 марта, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Министерство культуры Эстонии не станет утверждать программу культурного сотрудничества с Российской Федерацией на ближайшие три года. Об этом сообщило министерство со ссылкой на главу ведомства Тийта Терика.

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Эстония до марта 2022 года имела действующее межведомственное соглашение о сотрудничестве с Россией в области культуры и массовых коммуникаций, напомнили в министерстве.

Теперь все совместные проекты переносятся на будущее, отметил министр: «Многие культурные мероприятия, которые мы всегда хотели отделить от политики, на этот раз останутся без государственного софинансирования».

«Если в предыдущие годы мы поддерживали приезд российских коллективов на Дни оперы острова Сааремаа, фестивали «Биргитта» или «Золотая маска в Эстонии», то в контексте того, что происходит сегодня в мире, мы не продвигать это сотрудничество», — добавил Терик.

Терик подчеркнул, что если культурное учреждение или спортивная организация хотят делать совместные проекты с Россией или Белоруссией, то они имеют право решать сами.

Однако, по его словам, в таком случае рассчитывать на государственную поддержку уже нельзя.