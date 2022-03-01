Вологда, 1 марта, 2022, 14:26 — ИА Регнум. За последние сутки в Вологодской области скончались десять ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 3 397, передает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки коронавирус выявили у 1 605 человек, 114 из них госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 97 333 носителей коронавируса.