В Рязанской области за сутки выписали 2 867 ковид-пациентов
Рязань, 1 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В Рязанской области за прошедшие сутки выписали после выздоровления 2 867 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 марта в федеральном оперативном штабе. Зарегистрировано 10 летальных исходов.
(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин
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Всего в Рязанской области выявлено 102 150 носителей инфекции, из них 880 диагнозов подтверждено за минувшие сутки. Справился с заражением 86 831 житель, скончались от осложнений 3044 человека.
По данным на 1 марта, за сутки в ковид-госпитали госпитализировано 127 новых пациентов.