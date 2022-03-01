Москва, 1 марта 2022, 14:11 — REGNUM Заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству, «депутат новой волны» Олег Голиков опубликовал на свой странице в социальной сети заявление, посвященное специальной операции на Украине.
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Депутат Госдумы: «Всё под контролем нашей Армии и Президента»
«Друзья! Операция по демилитаризации и денацификации подходит к финалу. В необходимости проведения зачистки Украины от нацистов никто уже не сомневается, даже запад. Сотни детей и тысячи взрослых людей в Донецкой и Луганской областях погибли от рук палачей-нацистов. История этого не забудет. Наши ребята, которые освобождают мирных, русскоговорящих, гражданских жителей Украины это просто Герои с большой буквы. Слава Героям! Не поддавайтесь на провокации, не поддерживайте нацистов! Лучше просто молчите и следите за ситуацией», — подчеркнул депутат.
«Всё под контролем нашей Армии и Президента. Переговоры с хунтой могут быть только в случае полной капитуляции, когда сложат убийцы мирного населения оружие и Зеленский добровольно сложит полномочия президента Украины. Будет назначен временно исполняющий обязанности Президента и объявлены новые выборы. Только так! Победа будет за нами! Zа наших!!!», — отметил Олег Голиков.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.