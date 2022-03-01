Москва, 1 марта, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета по малому и среднему предпринимательству, «депутат новой волны» Олег Голиков («Единая Россия») опубликовал на свой странице в социальной сети заявление, посвященное специальной операции на Украине.

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«Друзья! Операция по демилитаризации и денацификации подходит к финалу. В необходимости проведения зачистки Украины от нацистов никто уже не сомневается, даже запад. Сотни детей и тысячи взрослых людей в Донецкой и Луганской областях погибли от рук палачей-нацистов. История этого не забудет. Наши ребята, которые освобождают мирных, русскоговорящих, гражданских жителей Украины это просто Герои с большой буквы. Слава Героям! Не поддавайтесь на провокации, не поддерживайте нацистов! Лучше просто молчите и следите за ситуацией», — подчеркнул депутат.

«Всё под контролем нашей Армии и Президента. Переговоры с хунтой могут быть только в случае полной капитуляции, когда сложат убийцы мирного населения оружие и Зеленский добровольно сложит полномочия президента Украины. Будет назначен временно исполняющий обязанности Президента и объявлены новые выборы. Только так! Победа будет за нами! Zа наших!!!», — отметил Олег Голиков.