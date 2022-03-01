Алжир, , 14:15 — REGNUM Министерство обороны Алжира планирует провести реформу вооружённых сил, в частности — модернизацию средств вооружения и армейских систем связи. С таким заявлением, как сообщает Algerie Presse Service, выступил министр обороны Алжира Саид Шангриха в ходе визита в первый военный округ.

Истребитель ВВС Алжира Soulaho

«По этому поводу я хотел бы подчеркнуть, что повышение боеспособности Национальной народной армии является постоянной заботой Верховного главнокомандования, которое работает с большой решимостью в соответствии с директивами президента республики, верховного главнокомандующего, о модернизации всех компонентов наших вооруженных сил и повышении их профессионализма, особенно в этой чувствительной области — области связи, информационных систем и радиоэлектронной борьбы, а также получения эффективного контроля над современными технологиями», — заявил министр обороны Алжира.