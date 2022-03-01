Ташкент, 1 марта, 2022, 14:01 — ИА Регнум. Депутаты нижней палаты парламента Узбекистана утвердили кандидатуру нового министра по чрезвычайным ситуациям (ЧС) республики, этот пост займет генерал-майор Абдулла Кулдашев. Об этом сообщает Подробно.уз.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

В настоящее время Кулдашев занимает пост первого заместителя министра по чрезвычайным ситуациям. Для вступления в должность министра после одобрения депутатов, также должен выйти соответствующий указ президента страны о назначении.

Журналисты издания отмечают, что действующий министр Узбекистана по чрезвычайным ситуациям Турсинхан Худайбергенов, работающий в этой должности с апреля 2018 года, будет в ближайшее время назначен главой Министерства по поддержке махалли и семьи Узбекистана.