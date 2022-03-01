Донецк, 1 марта, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.55 — н.п. Березовое — н.п. Ясное, выпущено пять мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что украинские боевики обстреляли утром 1 марта село Логвиново из артиллерии, минометов и РСЗО.