Киев, 1 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. «Списки руководящего состава воинских частей военно-воздушных сил Республики Беларусь, которые бомбят территорию Украины и убивают мирных граждан» опубликовал 1 марта официальный сайт Вооружённых сил Украины (ВСУ). В публикации содержатся персональные данные белорусских военнослужащих с обещанием: «Эти военные преступники будут уничтожены!».

ИА REGNUM Специальная военная операция России по защите Донбасса. 22:00. 28.02.2022

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В публикации ВСУ указан аэродром «Барановичи» в одноимённом городе Брестской области. Там расположена в/ч 54 804, 61-я истребительная авиабаза ВВС Белоруссии.

Список личного состава (по состоянию на 2022 год) представлен одним человеком — «полковник Пыжик Юрий Николаевич командир 61 иаб». В публикации ВСУ указан его домашний адрес.

При этом опубликован также «Список личного состава (по состоянию на 2016 год)» из семи человек и «Список личного состава (по состоянию на 2005 год)» с указанием 21 человека. Какое отношение эта информация имеет к угрозам ВСУ — из публикации не ясно.

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Также в публикации ВСУ указан белорусский аэродром «Лунинец» (в/ч 65 408, 1169-я база хранения авиационной техники, Брестская область). При этом указано два адреса и список личного состава по состоянию на 2021 год из семи человек, включая таких должностных лиц, как «старший прапорщик Наталья Марьенко» и «ефрейтор Дмитрий Нагорный».