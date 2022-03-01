Москва, 1 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории стран бывшего СССР, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Западным странам необходимо отказаться от создания военных объектов на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности», — заявил Лавров.

Министр также отметил необходимость вернуть военные потенциалы, в том числе ударные, и инфраструктуру НАТО к состоянию на 1997 год, когда был заключён основополагающий акт Россия — НАТО. Для Москвы достижение данных целей имеет принципиальное значение, заключил Лавров.