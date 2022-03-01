Воронеж, , 13:35 — REGNUM В Воронеже построят первый муниципальный приют для бродячих животных, об этом сообщили 1 марта в пресс-службе администрации города.

Будни воронежского приюта для бездомных собак Марина Каширская © ИА REGNUM

«Программа «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск» работает достаточно эффективно, но проблема в городе все еще стоит достаточно остро и разделяет общество. Тем не менее, большинство горожан согласно с тем, что агрессивных собак надо с улиц убирать, приют поможет в этом. Проект достаточно масштабный, он рассчитан на 250 собак, предстоит серьезное строительство, поэтому, как и по другим проектам, ставлю перед заказчиком задачу максимально быстро после доведения лимитов выходить на торги, чтобы не упустить время», — прокомментировал мэр Вадим Кстенин.

Для строительства приюта выбран участок площадью 14 468 кв. м на улице Балашовской, 29/1. Проект рассчитан на одновременное содержание до 176 собак крупных пород и до 74 собак мелких пород. На данный момент разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство приюта.

В приюте животных будут вакцинировать, лечить. Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам, остальным — подыскивать новых хозяев или возвращать «в среду обитания». Власти рассчитывают, что создание муниципального приюта снизит остроту проблемы с бродячими животными.

«Муниципальный приют во многом снизит остроту проблемы, его появление — это большой шаг. Он не решит ее полностью, необходимы и частные. Мы со своей стороны готовы всячески оказывать в этом содействие», — сказала заместитель главы администрации Людмила Бородина.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства муниципального приюта в Воронеже обсуждался в течение последних нескольких лет. Спасением бездомных животных в городе занимаются пока исключительно частники-энтузиасты. В последние месяцы ситуация с бездомными животными в городе обострилась — участились жалобы горожан на нападения собак.