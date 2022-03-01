Власти Воронежа анонсировали строительство первого приюта для животных
Воронеж, 1 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Воронеже построят первый муниципальный приют для бродячих животных, об этом сообщили 1 марта в пресс-службе администрации города.
Для строительства приюта выбран участок площадью 14 468 кв. м на улице Балашовской, 29/1. Проект рассчитан на одновременное содержание до 176 собак крупных пород и до 74 собак мелких пород. На данный момент разработана и утверждена проектно-сметная документация на строительство приюта.
В приюте животных будут вакцинировать, лечить. Потерявшихся животных будут возвращать хозяевам, остальным — подыскивать новых хозяев или возвращать «в среду обитания». Власти рассчитывают, что создание муниципального приюта снизит остроту проблемы с бродячими животными.
Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства муниципального приюта в Воронеже обсуждался в течение последних нескольких лет. Спасением бездомных животных в городе занимаются пока исключительно частники-энтузиасты. В последние месяцы ситуация с бездомными животными в городе обострилась — участились жалобы горожан на нападения собак.