Красноярск, 1 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев 1 марта в своём телеграм-канале сообщил о том, что готовит предложения в адрес губернатора региона Александра Усса, «касающиеся отмены значительного количества ряда ранее введённых ограничений».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, послабления возможны в связи с тем, что на этой неделе в крае продолжается снижение заболеваемости COVID-19. Ещё одной причиной стали «эпидемиологические особенности и клинические проявления абсолютно доминирующего в циркуляции штамма «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 340 847 носителей коронавируса, выздоровели 264 100 человек, скончались 10 003 ковид-пациента.