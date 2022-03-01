Москва, 1 марта, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Первый Международный антифашистский конгресс пройдёт в дни работы форума «Армия-2022», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«В августе в рамках военно-технического форума «Армия-2022» проведём Первый Международный антифашистский конгресс», — заявил министр.

Он добавил, что конгресс призван «объединить усилия международного сообщества в борьбе с идеологией нацизма, неонацизма в любых формах его проявления в современном мире».