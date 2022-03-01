Джакарта, , 13:20 — REGNUM Всего за 2021 год в Индонезии произошло 17 768 пожаров, 5274 из которых были вызваны коротким замыканием в электросети, сообщает CNN Indonesia.

Огонь Letiha

«По всей Индонезии в 2021 году произошло 17 768 пожаров. Наиболее частая причина пожаров связана с коротким замыканием в электросети», — говорится в заявлении министерства внутренних дел Индонезии.

Между тем в Индонезии насчитывается 79 559 спасательных операций.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди надеется на снижение напряженности из-за ситуации на Украине.

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