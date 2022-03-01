Элиста, 1 марта, 2022, 12:59 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 111 случаев заражения коронавирусом, после COVID-19 выздоровели 358 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе 1 марта.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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В пяти ковидных госпиталях, развёрнутых в Калмыкии, лечатся 267 пациентов, из них 12 человек находятся в тяжёлом состоянии.

За весь период пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 47 116 человек, выписаны с выздоровлением 40 794 пациента. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 814 пациентов.