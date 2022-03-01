Таллин, 1 марта, 2022, 12:57 — ИА Регнум.

Https://www.mchs.gov.ru Противогазы в бомбоубежище

Чиновники Спасательного департамента Эстонии должны подготовить план эвакуации и заняться вопросами укрытий для мирного населения. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Ранее работавшая при Госканцелярии группа экспертов выбрала около 75 потенциальных укрытий по всей Эстонии, 45 из них — в Таллине. Группа также учла возможные военные объекты.

«Хорошее укрытие — из железобетона, под землей или окруженное земляным валом, без окон», — рассказала советник Спасательного департамента Леа Вайнулт.

Таким характеристикам отвечают тысячи панельных домов Эстонии. «В крупных городах также сохранились подземные парковки, которые строили при больших домах. Или торговые центры с их отдельными подземными парковкам. Это хорошие места для укрытия», — добавила представитель департамента.

Вайнулт отметила, что список потенциальных укрытий имеется, но у ведомства нет бюджета, чтобы заплатить владельцам зданий или внести какие-то предложения относительно обустройства таких мест.

Теперь ситуация с финансированием сдвинулась с мертвой точки.