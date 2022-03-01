Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM Глава министерства инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова покинула пост с сегодняшнего дня, 1 марта. Об этом в одной из социальных сетей сообщил вице-губернатор Дмитрий Ионин.

Отставка

Dylan_Payne

Вице-губернатор пожелал женщине успехов на новом месте работы. Однако о какой именно должности идет речь он не уточнил. Также не сообщается о том, кто сменит чиновницу на этом посту.

Виктория Казакова работает на государственной службе более 15 лет. На посту министра инвестиций и развития женщина находилась в течении четырех лет, с 2017 года.