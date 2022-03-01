Казань, 1 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Татарии за последние сутки выявили 2029 новых случаев заражения коронавирусом, накануне подтвердили 2120 тестов. Госпитализировали за прошедший день 253 носителя коронавирусной инфекции, накануне в стационары доставили 115 человек, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 1 марта всего зарегистрировано 117 412 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 83 293 пациента, скончались 1733 человека. За сутки больничный закрыли 3362 пациента, умерли шестеро инфицированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 28 февраля запрещается проведение массовых мероприятий с участием граждан до улучшения эпидемиологической обстановки.

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