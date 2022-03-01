Красноярск, 1 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 2189 случаев заражения коронавирусом, госпитализация потребовалась 290 пациентам. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 марта в федеральном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

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За весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 340 847 носителей коронавируса, выздоровели 264 100 человек, скончались 10 003 ковид-пациента.

За последние сутки выздоровели 5412 человек, скончался — 21.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Красноярском крае было подтверждено 2099 случаев заражения, выздоровели 5382 человека, госпитализация потребовалась 99 пациентам, скончались 15 человек.