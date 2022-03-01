Москва, 1 марта, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Чартерные программы российских туроператоров в Турцию и Египет продолжают выполняться в штатном режиме. Чартерные авиарейсы выполняются по расписанию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

Отмечается, что изменений в полетных программах в Турцию и Египет и на других восточных направлениях на данный момент нет. При этом для российских туристов из городов, оказавшихся в зоне закрытого воздушного пространства, программы туров скорректированы.

Также подверглись корректировкам регулярные авиарейсы, например, в Стамбул. Решение по каждому туру принимается индивидуально — туристов пересаживают на другие рейсы в этих направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция и Египет не будут ограничивать въезд российских туристов и продолжат их принимать.

Читайте подробнее: Турция и Египет не планируют ограничивать въезд туристов из России