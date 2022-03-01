Улан-Удэ, 1 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о необходимости поддержать семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Об этом он заявил на встрече с предпринимателями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mil.ru ВС РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация России по защите Донбасса — все новости»

«Требуется поддержка семей. Чьи дети, мужья, отцы, где мужчины наши сейчас там защищают нашу страну, в таких непростых условиях. Вот кому требуется поддержка, конечно этим семьям», — отметил он.

С 1 марта в аппарате уполномоченного по правам человека в республике открыта «горячая линия» для родственников участников военной операции. Сама омбудсмен Юлия Жамбалова сегодня встретилась с родителями, чей сын находится в настоящее время на службе.

«Вчера он звонил родителям и сообщал, что находится в госпитале с ранением, в аппарат Уполномоченного принято их заявление, которое в дальнейшем будет отрабатываться с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ», — добавила она.