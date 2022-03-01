Салехард, 1 марта, 2022, 12:14 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 1 марта за сутки госпитализирован 44 человека с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 545 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели за сутки 2475 ямальцев. Заразились коронавирусом 1030 человек — на 31 человека меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых 18 вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 1 марта зарегистрировано 125 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 477 человек, 1010 скончались (на одного человека больше, чем днём ранее).