Липецк, 1 марта, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 70 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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1 марта выявлено 829 новых случаев заражения коронавирусом — на 31 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 127 тыс. 892 случая заражения.

За весь период наблюдения 111 тыс. 667 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1585 — за последние сутки.

За весь период скончались 3287 человек. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.