Красногорск, 1 марта, 2022, 11:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9 157 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 1 марта статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 839 707 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 941 046.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 1 марта число жертв COVID-19 увеличилось на 17 человек.