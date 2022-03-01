Оренбург, 1 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В ковидные отделения на территории Оренбургской области за сутки (28 февраля) поступили 128 пациентов, что на 34 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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На сегодняшний день в стационарах находятся 1056 человек. Состояние 324 оренбуржцев оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключён 41 человек, еще 598 пациентов получают кислородную поддержку.

За сутки из клиник выписали 1588 человек. С начала пандемии от болезни оправился 153 591 пациент. В регионе зарегистрировано 3729 летальных случаев, в том числе шесть — за последние сутки.