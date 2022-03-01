Иран назвал ситуацию на Украине результатом политики США
Тегеран, 1 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Ситуация на Украине стала результатом действий и политики Соединенных Штатов, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Иван Шилов ИА REGNUM
Али Хаменеи
«По моему мнению, Украина тоже стала жертвой этой политики. Сегодня дела Украины тоже связаны с этой политикой США. США привели Украину к этой точке», — цитирует его агентство Tasnim.
По его словам, Вашингтон также вмешался во внутренние дела Украины.