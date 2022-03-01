Пекин, 1 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Власти Китая приветствуют начало переговоров России и Украины и надеются, что этот процесс продолжится. Об этом 1 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«Приветствуем начало мирных переговоров двумя сторонами. Мы обратили внимание, что стороны договорились в ближайшее время провести новый раунд переговоров, надеемся, что стороны продолжат поддерживать диалог и переговорный процесс», — заявил Вэньбинь.

Он добавил, что Пекин приветствует все дипломатические усилия, способствующие урегулированию конфликта.