Санкт-Петербург, 1 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Завод Hyundai в Санкт-Петербурге вынужден приостановить производство автомобилей на несколько дней в связи нехваткой комплектующих. Выпуск машин возобновится 9 марта. Об этом 28 февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе OOO «Хендэ Мотор СНГ».

Дарья Драй ИА REGNUM Работа завода Hyundai в Петербурге

«В период с 1 по 5 марта завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов», — пояснили в пресс-службе.

При этом возобновить производство на заводе планируют после завершения трехдневных праздничных выходных, а именно 9 марта.

Отметим, петербургский завод и ранее сталкивался с логистическими проблемами в поставке компонентов. Это происходит с конца 2020 года.