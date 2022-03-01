Горно-Алтайск, 1 марта, 2022, 11:17 — ИА Регнум. В шести районах Республики Алтай достигнут коллективный иммунитет к коронавирусу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за минувшую неделю план по вакцинации был выполнен в Чойском районе.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Властям отстающих районов — Майминском, Чемальском и Усть-Коксинском, а также Горно-Алтайска рекомендовано усилить работу в этом направлении.

Всего по данным на 28 февраля, в республике привились почти 125 тыс. человек. Завершили вакцинацию почти 118,5 тыс. местных жителей.