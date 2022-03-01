Мадрид, , 10:48 — REGNUM Испанская «Народная партия» официально объявляет о созыве внеочередного XX Национального конгресса 2 и 3 апреля в Севилье. Об этом пишет агентство EFE.

Пабло Касадо Pp.es

Ожидается, что на съезде будет объявлено об отставке лидера Пабло Касадо, который оказался замешан во внутрипартийном скандале с участием главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

В съезде примут участие около 400 членов, входящих в руководящий состав партии, включая глав автономных сообществ, депутатов, сенаторов, евродепутатов и других политических деятелей.

Ожидается, что партию возглавит глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо.