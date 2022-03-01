Мадрид, 1 марта, 2022, 10:48 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия» официально объявляет о созыве внеочередного XX Национального конгресса 2 и 3 апреля в Севилье. Об этом пишет агентство EFE.

Pp.es Пабло Касадо

Ожидается, что на съезде будет объявлено об отставке лидера Пабло Касадо, который оказался замешан во внутрипартийном скандале с участием главы правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо.

В съезде примут участие около 400 членов, входящих в руководящий состав партии, включая глав автономных сообществ, депутатов, сенаторов, евродепутатов и других политических деятелей.

Ожидается, что партию возглавит глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо.